Göçmenlere Karşı Dava Açıldı

ABD'de bir grup göçmen ve insan hakları savunucusu, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin, göçmenlik mahkemelerinde haklarındaki duruşmalara katılan düzensiz göçmenleri gözaltına almasını önlemek amacıyla toplu dava açtı.

Bir grup göçmen ve insan hakları savunucusu, göçmenlik mahkemelerindeki duruşmalarına katılmalarının ardından gözaltına alınan binlerce kişinin, ABD yasalarınca verilen haklarından mahrum bırakıldığını belirterek, Columbia Bölge Mahkemesi'ne başvurdu.

Davacılar, göçmenlerin, sınır dışı işlemlerine ilişkin davaları mahkeme tarafından düşürülmesine rağmen salonun dışında bekleyen ICE görevlileri tarafından gözaltına alındıkları uygulamaya son verilmesi için toplu dava dilekçesi sundu.

Toplu davayı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ICE'ye karşı açan davacılar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göçmenlik mahkemelerini "silah olarak kullandığını" ifade etti.

Davacılar, göçmenlerin kendilerini ifade etme ve adil yargılanma hakkı tanınmadan tutuklanmamaları, gözaltına alınmamaları ve sınır dışı edilmemeleri gerektiğini kaydetti.