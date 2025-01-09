Göçükte İki İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Güncel

3 KARDEŞ AYNI İŞİ YAPIYORMUŞ

Göçükte hayatını kaybeden İzzet Keskin'in evli ve biri 2, diğeri 5 yaşında 2 oğlu olduğu öğrenildi. 3 erkek kardeşten ortancası olan Keskin'in ağabeyinin ve kardeşinin de inşaat işçisi olduğu belirtildi. İzzettin Keskin'i kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren kepçe operatörü Sinan Yaman'ın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Göçüğün yaşandığı inşaatta çalışan Yalçın Çetin, malzeme getirmek için gittiği sırada olayın yaşandığını söyledi. Kanalizasyon kazısı yapıldığını söyleyen Çetin, "İlk başta sucu giriyor. O içerideyken toprak kayıyor. Kepçeci, diğer işçiyi kurtarmak için çukura giriyor. O sırada tekrar toprak kayıyor ve ikisi de altında kalıyor. 2 saatlik çalışma sonucunda ikisinin de cansız bedenleri çıktı. Şu anda Polatlı'daki bütün inşaatçılar burada. Kimse çalışmıyor, herkes buraya geldi" dedi.

Samet ÖKSÜZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,