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Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durdurmalı - Son Dakika
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Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durdurmalı

Gökçe Kırgız Durukan, marka hakkına tecavüz edildiği iddiasıyla Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Taner'in 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmasının durdurulmasına hükmetti ve Durukan'a tazminat ödenmesine karar verdi.

Gökçe Kırgız Taner, \'Gökçe Kırgız\' markasını kullanmayı durdurmalı
17.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:19
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'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkısıyla dönemin bilinen ismi haline gelen internet fenomeni Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Taner'in "Gökçe Kırgız" markasını kullanmasının durdurulmasına hükmetti.

İddiaya göre Gökçe Kırgız Durukan'ın 2006 yılında söylediği 'Kalbime Gömerim' adlı şarkısı internette popüler hale geldi. Asıl adı Merve Doğan olan şarkıcı Gökçe Kırgız Taner ise 2013 yılında resmi olarak Gökçe Kırgız adını aldı ve şarkının söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu ileri sürmüştü. Bunun üzerine internet fenomeni Gökçe Kırgız Durukan, 'Marka hakkına tecavüz edildiği' iddiasıyla tazminat davası açtı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmada karar çıktı. Duruşmaya, davacı Gökçe Kırgız Durukan, avukatı Melik Döngelci ile katıldı. Davalı Gökçe Kırgız Taner ise duruşmaya katılmadı. Davacı Gökçe Kırgız'ın avukatı Melik Döngelci, "Müvekkilimizin marka ve isim hakkı karşı tarafça izinsiz kullanılmıştır" diyerek davanın kabulünü ve karşı tarafın yazılı olarak özür dilemesini talep etti. Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise müvekkilinin evlendikten sonra Gökçe Kırgız Taner olarak ismini kullanamaya başladığını, müzik dünyasında kesintisiz olarak yer almadığını vurgulayarak davanın reddini talep etti.

KARAR ÇIKTI

Araştırılacak başka bir husus olmadığını belirten mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, 'Gökçe Kırgız' markasının davalı Gökçe Kırgız Taner (eski adıyla Merve Doğan) tarafından kullanımının durdurulmasına, davacı Gökçe Kırgız'ın tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme, 70 bin 485 lira maddi, 75 bin lira manevi tazminatın, ayrıca bin lira da itibar tazminatının davacıya ödenmesine karar verdi. Böylece toplamda kendisine 146 bin 485 lira tazminat ödenecek olan davacı tarafın, davalının yazılı olarak özür dilemesi talebinin ise reddine karar verildi.

"KAZANDIK, MUTLUYUZ"

Duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine Gökçe Kırgız Durukan, "Çok şükür kazandık haklı mücadelemizi. Zaten böyle olmasını ümit ediyorduk. Kazandık mutluyuz" dedi. Durukan'ın avukatı Melik Döngelci, davanın kısmen kabulüne kısmen de reddine karar verildiğini ve Gökçe Kırgız isminin sadece Gökçe Kırgız Durukan tarafından kullanılmasına, talep ettikleri tazminat taleplerinin de kabulüne karar verildiğini belirtti. Durukan, davanın emsal olduğunu da söyleyerek "Şükür adaletin işlediğine şahit olduk" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davacı Gökçe Kırgız Durukan, "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısının sözlerini yazan ve besteleyenin kendisi olduğu halde Merve Doğan'ın eseri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini ve Gökçe Kırgız ismini ise sahne adı olarak kullanıp ün kazandığını iddia etmişti. Merve Doğan'ın isim değişikliği yaparak Gökçe Kırgız (Taner) ismini aldığını, eserini de noter onayıyla kendisine ait olarak tescillediği öne süren Durukan, ismin ve eserin kendine ait olduğunu ve isminin kullanılarak haksız ün elde ettiğini belirterek Gökçe Kırgız Taner'e bin lira maddi ve 250 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı. Gökçe Kırgız Taner'in avukatı "Müvekkilim önce sahne adı olarak 'Gökçe Kırgız' ismi kullandı. Daha sonra isim değişikliği yaptı ve gerçek adı da Gökçe Kırgız oldu. Eserin söz ve müziği noter onaylı olarak müvekkilime aittir. Müvekkilim 2007 yılında seslendirdiği eserle başarı yakalamıştır. Ayrıca müvekkilim evlenmiş ve adı Gökçe Kırgız Taner olmuştur" demişti.

Kaynak: DHA
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