Gökçeada\'dan Çanakkale\'ye Hava Ambulansı ile Nakil

Gökçeada'da solunum sıkıntısı yaşayan 61 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine nakledildi.

Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Gökçeada Devlet Hastanesine solunum sıkıntısı şikayetiyle başvuran 61 yaşındaki kadın hastanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle sevkine karar verildi.

Acil serviste yapılan ilk değerlendirme sonucunda KOAH ve pnömoni tanısı konulan hasta, Sağlık Bakanlığına ait Hava-17 kodlu helikopter ambulansla Gökçeada Havalimanı'ndan alınarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine güvenli şekilde nakledildi.