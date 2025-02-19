Gökçeada-Kabatepe Feribot Seferi İptal

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye yapılacak bir feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında ???????Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise saatinde yapılacağı bildirildi.