Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe feribot hattında sefer saati değişikliği yapılacağı bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada- Kabatepe hattındaki arabalı vapur seferleri 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren değiştirilecek.
Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'da yapılan sefer, belirtilen tarihten itibaren 13.00'da gerçekleştirilecek, diğer seferlerde herhangi bir değişiklik olmayacak.
Son Dakika › Güncel › Gökçeada-Kabatepe Feribot Seferleri Değişiyor - Son Dakika
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