GÖKDOĞAN Füzesi Testte Başarılı

GÖKDOĞAN füzesinden tam isabet
ANKARA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntünü paylaştı. GÖKDOĞAN'ın, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurduğunu belirten Kacır, "Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi!" ifadelerini kullandı.
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