Gökhan Tombak Cinayeti Davasında Duruşma Devam Ediyor

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Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasına tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22), mazeret bildiren Selahattin A'nın vekili ile maktulün yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Maktulün eşi Asuman Tombak da "Kocamın katillerinin tutuklanmasını istiyorum." dedi. Sanıklar ise daha önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlerini istedi.

Duruşmada dinlenen tanık Mehmet Ç, Gökhan Tombak'ı tanıdığını, olaydan yaklaşık 4-5 ay önce telefonla görüştüğünü, Hasan U. ile arasında bir husumet olduğuna dair bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, yeni tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Karaaliler köyünde çiftçilik yapan Gökhan Tombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Davanın iddianamesinde, sanıklardan Emrah T'nin "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U'nun "öldürmeye azmettirme" ve diğer 4 sanığın ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.