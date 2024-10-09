Gökhüyük'te Tarihi Kazılar Devam Ediyor

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Konya'nın Seydişehir ilçe Kaymakamı Cevdet Bakkal ile Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu Gökhüyük'te yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerince inceledi.

Kazı alanındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bakkal Gökhüyük, süren arkeolojik kazılarının gün yüzüne çıkmasının önemli bir tarihe ışık tutacağını söyledi.

Kaymakam Bakkal, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Seydişehir Belediyemiz tarafında gerçekleştirilen kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak bir çalışma. Seydişehir de yapılan bu çalışmada görüyoruz ki Seydişehir tarih öncesi çağlarda bir medeniyete ev sahipliği yapmış." dedi.

Alanda Kaymakam Bakkal'a eşlik eden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da, Gökhüyük Mahallesi'nde gerçekleştirile kazı çalışmalarının 2025 yılında da devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gökhüyük kazısı neticesinde bölgede özellikle Demir Çağının aydınlatılması konusunda önemli bulgulara ulaşılmış. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarihi, kültürü, yaşam biçimi, insanların özellikleri gibi birçok buluntuya rastlandı. Kazı çalışmalarında daha çok mesafe aldıkça bölge tarihine daha çok ışık tutacak buluntular olacaktır. Kazı çalışmalarında mesafe aldıkça bölgemize yapacağımız yatırımlarla Seydişehir'imiz turizm anlamında büyük gelişmeler kaydedecek."