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Baz istasyonu 4 leyleğin 10 yıldır vazgeçmediği göç istasyonu oldu

4 leylek 10 yıldır sürekli Antalya'ya gelerek aynı baz istasyonunda bulunan yuvalarında konaklayıp yavruluyor

Gökyüzünde leylek şöleni: Antalya'nın sadık misafirleri

ANTALYA - Antalya'nın gökyüzünü renklendiren uzun süreli misafirleri olan 4 leylek 10 yıldır sürekli Antalya'ya gelerek aynı baz istasyonunda bulunan yuvalarında konaklayıp yavruluyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi'nde bulunan bir baz istasyonu mayıs ayında gelen misafirleriyle renkleniyor. 4 leylek, düzenli olarak 10 yıldır Antalya'ya gelerek bir baz istasyonunun en uç noktasına yaptıkları yuvalarında konaklıyor ve yavruluyorlar. Kasım ayına kadar Antalya'da kalan leylekler, bu süre zarfında yavrularını büyüterek göç yolculuklarına çıkıyorlar. Baz istasyonuna yerleşen leylekler, şehrin simgelerinden biri haline gelmiş durumda. Leyleklerin gelişi, doğanın döngüsünü ve yaşamın sürekliliğini hatırlatan bir olay olarak kabul ediliyor. Burada güvenli bir şekilde yavrularını büyüten leylekler, tekrardan yolculuklarına devam ediyor. Bir sonraki yıl ise tekrar geri dönüyorlar. Çevredeki vatandaşlar ise Antalya'nın sadece turistik güzellikleriyle değil, aynı zamanda doğal yaşamıyla da dikkat çektiğini ifade etti.

"Turizm kentine bir de leyleklerimiz geldi"

Baz istasyonunun yakınında iş yeri sahibi olan Mehmet Cem Gökoğlu ise, "Burada 8-10 yıldan bu yana işletmecilik yapıyorum, otomotiv sektörü ile uğraşıyorum. Bu leylekler 8-10 yıldan beri her yıl havalar ısındığı zaman geliyorlar. Yavrulayıp, kışa doğru gidiyorlar. Hep aynı mevsimde geliyorlar. Bunların türü nedir, cinsi nedir bilmem. Bunlar her geldiğinde yavruluyor, bazen sayıları 4 oluyor 5 oluyor. Yavrular uçmaya başlayınca gidiyorlar. Ben Antalyalıyım ama şu ana kadar görmemiştim. Herhalde Antalya'yı çok sevdiler. Turizm kentine bir de leyleklerimiz geldi" diye konuştu.