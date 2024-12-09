Golan Tepeleri'nde Gerilim

GOLAN TEPELERİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Golan Tepeleri'nde Suriye ile İsrail arasındaki tampon bölge yakınlarında konuşlanan İsrail askerleri, 8 Aralık 2024.
İsrail Savunma Kuvvetleri pazar günü yaptığı açıklamada, Beşar Esad hükümetinin düşmesinin ardından askeri birliklerinin İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgeye girdiğini duyurdu. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)
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