Gölbaşı Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği\'nden Tatbikat

Güncel

Gölbaşı Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği (ADAK) ekipleri, yeni katılan gönüllülere arama kurtarma eğitimi kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Teorik ve uygulamalı olarak verilen arama ve kurtarma eğitimlerinin ardından kapsamlı bir tatbikatı yapıldı.

Gölbaşı'nda atıl durumda olan bir binada gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği, kentte meydana gelen afet sonucunda binada yaralı olarak kalan vatandaşın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, yaralı vatandaşı kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Tatbikat sonrası açıklama yapan ADAK Derneği Başkanı Suat Mert, "ADAK 2020 yılında Gölbaşı'nda kuruldu. Ankara'nın 25 ilçesi içerisinde yerel olarak kurulan tek arama kurtarma ekibiyiz. Gölbaşı'nda oluşabilecek afet ve acil durumlara müdahale etmek amacıyla kurulan ekibimiz, 6 Şubat depremiyle birlikte farklı bir boyuta geçti. Daha çok kentsel arama kurtarmalara yöneldik. Şu anda burada yapılan tatbikat ve eğitimde de ekibimize yeni katılan arkadaşlarımıza kentsel afetlerde karşılaşa bilecekleri durumlara ilişkin teknik eğitim verilmektedir. Başarılı bir tatbikat oldu." dedi.

ADAK Dernek Başkanı Mert, son olarak ekiplerin deprem ve afetlere hazır olması için eğitim tatbikatların devam edeceğini söyledi.