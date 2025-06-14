Gölbaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Moral Konseri

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için Atatürk Sahil Parkı'nda moral konseri düzenledi.

Gölbaşı Belediyesi, LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için moral konseri düzenledi. Konsere, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte sahne alan Musa Göçmen Orkestrası, unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Konserde Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray şarkıları seslendirildi.

"Size sonuna kadar inanıyorum"

Konserin açılışında konuşan Başkan Yakup Odabaşı, "Gölbaşı'mızın bu güzel akşamında konserimize hoş geldiniz. 3 Haziran'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz seminerde sizlerle buluştuk, sohbet ettik. O gün sizlere moral vermek için konser düzenleyeceğimizin sözünü vermiştik. Bugün bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sınava girecek gençlere başarılar dileyen Odabaşı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben gençlerimize güveniyorum. Yorulmadan, çalışmadan, gayret göstermeden başarı gelmez. Bugün sizleri motive etmek istiyoruz. İstediğiniz sonucu alamazsanız bile asla umutsuzluğa kapılmayın. Çalışmaya devam edin, tereddüt etmeyin. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyete sahip çıkın. Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.' Size sonuna kadar inanıyorum. Hepinizin alnından öpüyorum, Allah'a emanet olun."

Konser, Yakup Odabaşı'nın Musa Göçmen'e çiçek takdiminde bulunmasının ardından sona erdi.