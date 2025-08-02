Gölbaşı\'nda Ev Yangını Söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
???????İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de İ.Ö'ye ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangında evde hasar oluştu.
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