Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan K. idaresindeki 02 FR 907 plakalı otomobil, Kurugeçit Mahallesi Gölbaşı Gölü çevre yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, otomobildeki Seydi Mehmet Y. ve Orhan K. yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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