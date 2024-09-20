Gölbaşı\'nda Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeliktepe köyünde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi aldı.

Köy kırsalındaki aracı durduran ekipler, yaptığı aramada tarihi eser niteliğindeki 141 sikke, 1 bronz heykel, 1 kolye ucu, 1 yüzük ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, karakola götürüldü.