Gölbaşı\'nda Tır Şarampole Devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
A.K. idaresindeki 44 AJV 744 plakalı tır, Gölbaşı- Kahramanmaraş yolu kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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