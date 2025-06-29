Gölbaşı\'ndaki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
Akçakaya köyünde hasat yapılan tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında yaklaşık 300 dönümlük alan ve köyün yakınlarında bulunan bir odunluk zarar gördü.
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