Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçeleri beyaza büründü
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçesinde gece başlayan kar beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'sarı' kod ile uyarı yaptığı iller arasında yer alan Adıyaman'da Gölbaşı ve Besni ilçesine lafa lapa kar yağdı. Gece başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Nisan Ayı'nda hava sıcaklığının düşmesi ve ardından karın yağması vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu.
Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırdığını ve yazı bekler iken kışı yaşadıklarını dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı ve Besni'de Kar Yağışı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?