 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Gölün kıyı kesimleri de hava sıcaklıklarının eksi dereceye düşmesiyle buz tuttu. Bolu Belediyesi ekipleri ziyaretçileri donmuş göl yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.

24.12.2023 - 14:12,
Abone Ol

Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Gölün kıyı kesimleri de hava sıcaklıklarının eksi dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndan gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ölçülen Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Bolu Belediyesi ekipleri "Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır" tabelasıyla ziyaretçileri uyardı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği tabiat parkında sis ve yağmur yağışı etkili oluyor.

Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bolu Belediyesi, Gölcük, Bolu, Güvenlik, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu - Son Dakika


14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı

Son Dakika
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:42:45. #1.13#
SON DAKİKA: Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement