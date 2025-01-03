Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu
BOLU - " Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle göl yüzeyi buz tuttu.
Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulun Gölcük Tabiat Parkı'nda geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşmıştı. Hava sıcaklıklarının özellik gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Gölcük'te göl yüzeyi buz tuttu. Dondurucu soğuğun devam ettiği Tabiat Parkı'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü.
Son Dakika › Güncel › Gölcük Tabiat Parkı Buzla Kaplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?