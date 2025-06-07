Gölcük Tabiat Parkı\'na Yoğun İlgi

Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı: "Doğası, enerjisi harika"

BOLU - Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler sabah saatlerinden itibaren, Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin 2. gününde Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, günübirlik tatilcilerle doldu. Sabah saatlerinden itibaren Gölcük Tabiat Parkı'na gelmeye başlayan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Havanın güneşli olmasıyla birlikte bazı tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise ağaçların gölgesinde piknik yaparak bayramın keyfini yaşadı. Tatilciler, göl manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekildi.

"Doğası, enerjisi harika"

Gölcük'e ilk kez geldiğini belirten Yunus Alan isimli vatandaş, " Denizli'den buraya turla geldik. Doğası, enerjisi harika. Manzarası süper. Biz hayran kaldık. Şehir merkezinde yaşadığımız için oksijene hasret kaldığımızı hissediyoruz" dedi.

Ayrıca pazar günü doğa harikasının tatilcilerle dolması bekleniyor.