Gölcük\'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 sanığın yargılanması devam ediyor

Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, oğlunu da yaralayan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme ve yaralama" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ö.K, "yardım etme" suçundan yargılanan kuzeni tutuksuz sanık S.K, maktulün eşi, oğlu ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ö.K, savunmasında, oğlu Y.E.K'nin, bir kişinin kendisini ve kuzeni A.K'yi darbettiğini söylemesi üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Kendisi araçta beklerken kuzeni ile çocukların bahçeye girdiklerini belirten sanık, bağrışma duymasının ardından bahçeye gittiğini, üzerine gelen 2 kişiyle boğuşmaya başladığını ve araçtan aldığı bıçağı kurtulmak için kullandığını öne sürdü.

Daha sonra emniyete giderek teslim olduğunu anlatan Ö.K, "Yüzlerce çalışanım var. Bir günde hayatım değişti. Karşı taraf için çok üzgünüm, çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Çalışanlarım mağdur kaldı." savunmasını yaptı.

Sanık S.K. de Y.E.K. ile A.K'nin maktulün bahçesinin önünden geçerken küfürlü konuştukları için darbedildiklerini, bunu öğrenme çalıştığını savunarak, "Siz mi dövdünüz?' dedim. 'Küfür ediyorlardı, biz dövdük.' dediler. Aramızda çıkan boğuşmada yere düştüm, üzerime çullandılar. Kuzenim Ö.K. geldi. Kolumdan çekti, 'Hadi gidelim.' dedi. İlk önce maktul saldırdı, sonra oğlu geldi. Ben onlara vurmadım." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık hakkında tutuklama kararı

Söz verilen maktulün eşi Şerife Kabadayı, sesleri duyunca dışarı çıktığını belirterek, "Oğlum birisiyle, eşim birisiyle boğuştu. Oğlum 3 yerinden bıçaklandı. Oğlumu sanık Ö.K. bıçakladı. Ben kurtarmak için oğlumun yanına gittim. Boğuşmada kolum kırıldı. Eşimin bıçaklandığını gördüm. Onları tanımıyoruz, çocuğuna eşim vursa birileri görürdü. Öyle bir şey yok. Şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Maktulün oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı, annesinin, birilerinin geldiğini söylediğini ve dışarı çıkar çıkmaz sanıkların babasına saldırdıklarını gördüğünü iddia etti.

Kendisinin de dahil olduğu boğuşma esnasında yere düştüğünü belirten Kabadayı, "O sırada babama saldırıyorlardı. Ben bir yumruk bile atmadım. Beni ve babamı bıçakladılar. Bana ikisi de vurdu. İkisi birlikte babamın üzerine çullandı. Sanık Ö.K. babama bıçakla vurduğunda diğer sanık S.K. de babamı tutuyordu." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenilen tutuklu sanığın oğlu Y.E.K, kuzeniyle oyun oynadığı sırada maktulün kendilerini çağırarak tokat attığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına, sanık S.K'nin ise tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gölcük ilçesinde 3 Ekim 2022'de Donanma Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Kabadayı hayatını kaybetmiş, oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı yaralanmıştı.