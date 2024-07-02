Gölcük'te Demir Çubukla Vurarak Öldürme Davası Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, sanık T.Ç. (24) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu.
Söz verilen sanık T.Ç, pişman olduğunu ifade ederek, tahliye edilirse mesleğini icra edeceğini söyledi.
Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.
Sanığın tutukluluk halinin devamını ve Adli Tıp Kurumu'ndan cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin rapor alınmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık T.Ç'nin, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
Olay
Gölcük ilçesinde 27 Haziran 2023'te Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında çıkan tartışmada başına demir çubukla vurulan Birol Şakir Kaya (70) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan T.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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