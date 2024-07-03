Gölcük'te İşçi Servisi Kazası Davasında Cezalandırma Talebi

Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi aracının çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki kızının yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davada yargılanan 1'i tutuklu 2 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık araç şoförü Ümit O. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen evrakları zapta geçirilirken, aracın Ocak 2023'ten kazanın meydana geldiği 15 Eylül'e kadar 6 kez bakıma girdiğinin belirlendiği öğrenildi.

Sanık Ümit O'nun avukatı Sevgi Işık, aracın hidrolik sisteminde kaçak olduğu için kazanın meydana geldiğini savunarak, müvekkilinin son ana kadar olayın yaşanmaması için gayret gösterdiğini belirtti.

Araç işletmecisi tutuksuz sanık R.K'nin avukatı Mehmet Filik ise müvekkilinin kusurlarına yönelik raporu kabul etmediklerini, aracın ticari ve yaptığı kilometrenin fazla olmasından dolayı 6 kez bakıma girdiğini söyledi.

Katılan Mustafa Başkurt'un avukatı Burak Şahin de aracın yaklaşık 17 metre fren izi yaparak Ayfer ve kızı Nur Eylül Başkurt'un ölümüne neden olduğunu anlatarak, meskun mahalde hız sınırı aşma eyleminin "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanıklar Ümit O. ile R.K'nin, anne Ayfer ve kızı Nur Eylül Başkurt'a karşı "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Ümit O, kazanın meydana gelmemesi için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, kazanın, frenin boşalmasından kaynaklandığını, araçta imdat fren sisteminin kademeli olmadığını, freni hafifçe çekince aracın kaymaya başladığını savundu.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma hazırlanması için süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Olay

Ümit O. yönetimindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisi minibüsü, 15 Eylül 2023'te Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Ayfer ve 5 yaşındaki kızı Nur Eylül Başkurt'a çarpmış, anne kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Yaralanan Nur Eylül Başkurt ile şoför Ümit O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmış, 5 yaşındaki çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan şoför Ümit O, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.