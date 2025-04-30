Lise öğrencisi deneme sınavında 4'üncü kattan düştü - Son Dakika
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Lise öğrencisi deneme sınavında 4'üncü kattan düştü

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Kocaeli'nde 12'nci sınıf öğrencisi eğitim gördüğü lisede deneme sınavı sırasında 4'üncü kattaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Okul yönetimi kararıyla öğrenciler evlerine gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.04.2025 13:09
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Topçular Mahallesi 3135'inci Sokak'ta yer alan Çakabey Anadolu Lisesi'nde saat 10.30 sıralarında dehşet yaşandı.

Lise öğrencisi deneme sınavında 4'üncü kattan düştü

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Okulda düzenlenen deneme sınavı sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4'üncü katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeynep A, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lise öğrencisi deneme sınavında 4'üncü kattan düştü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul yönetiminin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4'üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Lise öğrencisi deneme sınavında 4'üncü kattan düştü
Lise öğrencisi deneme sınavında 4\'üncü kattan düştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lise öğrencisi deneme sınavında 4'üncü kattan düştü - Son Dakika

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