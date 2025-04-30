Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Topçular Mahallesi 3135'inci Sokak'ta yer alan Çakabey Anadolu Lisesi'nde saat 10.30 sıralarında dehşet yaşandı.
Okulda düzenlenen deneme sınavı sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4'üncü katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeynep A, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Okul yönetiminin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4'üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Lise öğrencisi deneme sınavında 4'üncü kattan düştü - Son Dakika
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