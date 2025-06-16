Gölcük'te Yeni Okul Temeli Atıldı - Son Dakika
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Gölcük'te Yeni Okul Temeli Atıldı

Gölcük\'te Yeni Okul Temeli Atıldı
16.06.2025 14:14
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Ford Otosan destekli Vehbi Koç Vakfı ilkokulunun temeli Kocaeli Gölcük'te atıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında Ford Otosan tarafından yaptırılacak Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun temeli törenle atıldı.

Yüzbaşılar Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde deprem riski nedeniyle yıkılacak 15 derslikli Donanma İlkokulu'nun yerine 35 derslik yeni bina inşa edilecek.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, törende yaptığı konuşmada, inşa edilecek yapının bölgenin en yeni ve donanımlı okulu olacağını, geleceğin gençlerinin burada yetişeceğini söyledi.

Aktaş, gerek nüfus artışı gerekse deprem riski kaynaklı yıkılan okulların yerine devlet desteği ve hayırseverler yardımıyla yeni okulların inşa edildiğini anlatarak, "Şu anda ilimizde etüt ve projeleri devam eden ve başlayacak olan yaklaşık 70 eğitim binasının yapımı planlanmakta. Bunların yanı sıra hayırseverlerimizin katkıları da çok anlamlı. Özellikle Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfının öncülük etmesi çok önemli. Bu tür yatırımlar, bu tür sosyal projeler diğer hayırsever iş insanlarımıza örnek teşkil edecektir." diye konuştu.

Ford Otosan'ın Başiskele ilçesinde de okul yaptıracağını bildiren Aktaş, "Ford Otosan'ın eğitime destekleri devam etmekte, umuyorum sadece bu okullarla da kalmayacak yeni okul planlamalarını da yapmayı ümit ediyoruz. Onların eğitime verdiği desteği sürekli görmek bizi mutlu ediyor. Yapılacak okulun ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, eğitime katkı anlamında gösterilen gayretleri tebrik ettiğini, Kocaeli gibi her yıl 70-80 bin göç alan kentin her alanda duraksamadan hizmetlere devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, Kocaeli'de 2 yıl içerisinde 12 hayırsever tarafından 12 okul inşa edildiğini, deprem sonrası yapılan taramada 29 okulun yıkıldığını ve bu yıl itibarıyla da 19 okulun inşaatının başlandığını kaydetti.

"En önemli yatırım insana, topluma yapılan yatırım"

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt da Kocaeli'nin kendileri için sadece üretim yaptıkları bir şehir değil, geliştikleri, büyüdükleri, dünya markasına dönüştükleri yer olduğunu, yaklaşık 25 yıldır burada ürettikleri araçları Avrupa'ya ihraç ettiklerini anlattı.

Özyurt, bugün gelinen noktada Kocaeli'deki fabrikanın Ford'un Avrupa'daki en büyük ticari araç üretim üssü konumunda olduğunu, bu büyümenin sürdürülebilir olması için sanayi yatırımı yapmanın yetmeyeceğini, büyümek için en önemli yatırımın insana, topluma yapılan yatırım olduğunun altını çizdi.

Eğitimin, Ford Otosan'ın toplumsal yatırımlarının odak noktasını oluşturduğuna işaret eden Özyurt, "Bugüne kadar birçok lisede Ford sınıfları ve teknik laboratuvarlar kurduk. Test araçları, bilgisayarlar ve eğitim ekipmanları ile donattığımız sınıflar sayesinde binlerce öğrencinin öğrenim koşullarını iyileştirdik. Bu uzun soluklu yolculuğumuzda ne mutlu ki yalnız değiliz. Tüm eğitim yatırımlarımızda ve toplumsal projelerimizde desteğini ve yol göstericiliğini her zaman yanımızda hissettiğimiz yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye için fayda üretmek üzere eğitim, sağlık ve kültür alanlarında çalışan ve ülkemizin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı'na ayrıca teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Özyurt, okulun ismini taşıyacağı Semahat Arsel'in, eğitim ve sağlığa yönelik katkılarıyla yalnızca Koç topluluğu için değil Türkiye için de ilham verici ve öncü figür olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün onun adını yaşatacak okulda yetişecek her bir çocuğun hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da temeli olacak. Toplumla kurduğumuz bu güçlü bağ, bizim en değerli sermayemizdir. Bugün burada temellerini attığımız okul bizim bu alandaki kararlılığımızın ifadesidir ancak bu son değil. Şimdiden Başiskele'de bir başka okul projesi için planlarımıza başladık. Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un söylediği gibi, 'Gençliğin yetişmesine hizmet, insanlık ve vatan borcudur.' Biz bu anlayışla hareket ediyor, her yeni okulun aslında yeni bir başlangıç olduğunu biliyoruz. Ford Otosan olarak önümüzdeki dönemde de Kocaeli'nde sosyal yatırımlarımızı özellikle eğitim ve gençlik alanlarında yoğunlaştırmayı sürdüreceğiz."

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu ise daha önce Donanma İlkokulu olarak eğitime katkı sunan alana daha çağdaş ve donanımlı eğitim yuvası inşa etmeye hazırlandıklarını söyledi.

Toprakoğlu, bu dönüşümün geçmişe duydukları saygının ve geleceğe duydukları inancın en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Vehbi Koç Vakfı olarak, kurucumuz Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa, ben de varım' anlayışıyla şekillenen vizyonu doğrultusunda toplumsal fayda sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan tam 56 yıl önce 17 Ocak 1969'da kurulan vakfımız, üstümüze vazife diyerek yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında hayata geçirdiği ve desteklediği projelerle daha gelişmiş Türkiye için çalışmaya başladı." şeklinde konuştu.

Vehbi Koç Vakfının yarım asrı aşkın bir süredir bu ülke için fayda üretmeye devam ettiğini anlatan Toprakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vehbi Koç Vakfı için en öncelikli alanlardan biri eğitim. Vakfımız bünyesinde yer alan eğitim kurumlarımızın yanı sıra merkezden yürüttüğümüz burs destekleriyle ve eğitim programlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitime destek vermek yalnızca bina yapmak değil, çocuklara umut, ailelere güven, topluma ise sürdürülebilir gelecek armağan etmektir. Gölcük'te bir okulun inşaatının temellerini atarken yalnızca bir yapının değil yüzlerce çocuğun hayalinin temelini de attığımızın farkındayız."

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölcük'te Yeni Okul Temeli Atıldı - Son Dakika

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