Ardahan'ın Göle ilçesinde çatılardaki karlar temizleniyor, sokaklardaki buzlar iş makineleriyle kırılıyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Göle'de, kar yağışı sonrası buzlanma etkili oldu.
Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri mahalle aralarındaki buzları iş makineleriyle kırıyor. Toplanan buzlar, daha sonra ilçe merkezi dışına taşınıyor.
Bazı vatandaşlar da bellerine ip bağlayıp binaların çatısında biriken karları temizliyor.
Son Dakika › Güncel › Göle'de Kar ve Buz Temizliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?