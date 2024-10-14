Gölünyazı Kuş Cenneti Kurudu

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Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasında yer alıyordu: Kuraklık tamamen kuruttu

ÇORUM - Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Çorum'daki Gölünyazı, tamamen kurudu. Gölünyazı havadan görüntülenen kuş cennetinden geriye sadece kuru bir alanın kaldığı görüldü.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan il olan Çorum'da bu yıl da yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle, barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kuraklığın etkileri de ürkütücü boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Kırkdilim mevkiinde çok zengin yaban hayatı barındırmasının yanı sıra, yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttıran özellikleri ile bilinen 'kuş cenneti' Gölünyazı, kuraklık sebebiyle susuz kaldı. Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasında yer alan Gölünyazı, dron ile havadan görüntülendi.

"İnşallah yağışlar olur ve gölümüz tekrar eski günlerine döner"

Gölün yazının kuş cenneti ile meşhur ve kışın kuşların barındığı bir yer olduğunu dile getiren İbrahim Gündugan, "Lakin kuraklık nedeniyle Gölünyazı tamamen kurudu. Bataklık haline döndü. İnsanlar önceden buraya gelir seyir yapardı. Maalesef göl kuruyunca ne kuşlar ne balıklar kaldı. Umarım kuraklık biter. Yağışlar olur ve gölümüz tekrar eski günlerine döner. 2 yıldır kurak geçtiği için içme sularında da sıkıntılar oldu" dedi.

Ülke gelenindeki kuralığın Gölünyazı'da da etkili olduğunu anlatan Gülçin Gevenkiriş, "Burası kuşların olduğu bir alan. Kuraklık burada da kendini gösterdi. Burada suların çekildiğini görüyoruz. İnşallah bu şekilde böyle devam etmez" ifadelerini kullandı.