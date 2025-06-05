Gölyaka\'da Eğitim ve Kültür Şenliği Düzenlendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Gölyaka Eğitim ve Kültür Şenliği" düzenlendi.

Hacı Süleymanbey köyünde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ, açılış konuşmasında, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerin bir yıl boyunca yaptığı çalışmalar ile Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda kursiyerlerin ortaya koyduğu ürünlerin sergilendiği şenliğin hayırlı olmasını temenni etti.

Şenlikte, halk oyunları ve Düzce Üniversitesi Kafkas Ekibinin gösterileri sonrası Abhaz oyunları oynandı.

Açılışa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.