Goma'da Kargaşa: 2000'den Fazla Cansız Bedene El Hava!

Güncel

GOMA, 6 Şubat (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini nakleden sağlık görevlileri, 5 Şubat 2025.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kuzey Kivu eyaletinin başkenti ve önemli bir bölgesel merkez olan Goma'daki kargaşa sürüyor. İsyancı 23 Mart Hareketi, 26 Ocak'ta şehrin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etse de hükümet, bu iddiayı yalanlıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, pazartesi günü akşam saatlerinde başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında Goma'daki silahlı çatışmaların ardından yaşananlara vurgu yaparak, "Gömülmesi gereken 2.000'den fazla cansız beden var" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: Zanem Nety Zaidi/Xinhua)