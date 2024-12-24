Gonca Özdemir'in Cenazesi Defnedildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.
Üç çocuk annesi 33 yaşındaki Gonca Özdemir'in cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Tabutunun üzerine gelinlik bırakılan Özdemir'in naaşı, öğle vakti Gökçekaş köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Özdemir'in ailesi, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Özdemir'in vücudunda darp izleri bulunduğu için gözaltına alınan eşi T. Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Gonca Özdemir'in, ölmeden önce bir kadın arkadaşıyla mesajlaşmasında, eşinin kendisine şiddet uyguladığını yazdığı iddia edildi.
Taşköprü Mahallesi'nde, T. Özdemir (40), dün sabah saatlerinde uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'in tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, kocası gözaltına alınmıştı.
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