Gonca Özdemir'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gonca Özdemir'in Cenazesi Defnedildi

Evinde baygın bulunan Gonca Özdemir'in cenazesi, haksız yere öldürüldüğü iddialarıyla defnedildi.

24.12.2024 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Üç çocuk annesi 33 yaşındaki Gonca Özdemir'in cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Tabutunun üzerine gelinlik bırakılan Özdemir'in naaşı, öğle vakti Gökçekaş köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Özdemir'in ailesi, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Özdemir'in vücudunda darp izleri bulunduğu için gözaltına alınan eşi T. Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Gonca Özdemir'in, ölmeden önce bir kadın arkadaşıyla mesajlaşmasında, eşinin kendisine şiddet uyguladığını yazdığı iddia edildi.

Taşköprü Mahallesi'nde, T. Özdemir (40), dün sabah saatlerinde uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'in tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, kocası gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Suşehri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kadın, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gonca Özdemir'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:17:47. #1.11#
SON DAKİKA: Gonca Özdemir'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.