Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.K. (42) idaresindeki 10 TJ 253 plakalı hafif ticari araç, Hasanbey Mahallesi'nde Kamil Doğan'ın (74) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gönen'de Bisiklet Kazası: Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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