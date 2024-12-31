Gönül Akkor Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da tedavi gören Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Gönül Akkor'un ölümünü sanatçı arkadaşı Melike Demirağ sosyal medya hesabından duyurdu.
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