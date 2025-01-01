Gönül Akkor Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Gönül Akkor Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, İstanbul'da hayatını kaybetti, cenazesi Teşvikiye Camii'nde düzenlendi.

01.01.2025 15:51
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, önceki gün tedavi gördüğü özel bir hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Akkor için bugün Şişli Teşvikiye Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ablası Kamuran Akkor, Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu, Melike Demirağ, Gönül Akkor'un oğlu Gazanfer Akkor, kızı Nilüfer Gündüz, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Göz yaşlarına hakim olamayan abla Kamuran Akkor, "Çok üzgünüm. Gelmiş, geçmiş en büyük ses. Çok iyi bir insandı, canımdı. Allah gani gani rahmet etsin" dedi.

"Bu ses bir daha gelmez"

Sanatçı Selami Şahin ise "Her şey boş. Üzülsen de ağlasan da yıllar akıp gidiyor işte. Ecel geldi mi alıp gidiyor. Her şey boş. Gönül Akkor, beraber çok çalıştık. Eserimi okudu. Böyle güzel bir insan. Kalbi, yüreği ve bu ses bir daha gelmez. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Yeri dolmayacak bir sanatçı"

Şarkıcı ve oyuncu Melike Demirağ, "O hem çok değerli bir Türk sanat müziği sanatçısı kalbimde, gönlümde böyle bir yeri de var ama aynı zamanda da aile dostum. Annem Rüçhan Çamay'ın gençlik arkadaşı. Uzun yıllarını birlikte geçirdiler. Benim de çok can teyzem, çok can ablamdı. Yılın sonunda göçtü buradan. 2024'ün son günlerinde gitti. Gönül abla, çok önemli bir Türk Sanat Müziği sanatçısı, inanılmaz büyük bir repertuarı olan ve müthiş bir tekniği olan yeri dolmayacak olan bir sanatçı. Onun bu dünyada bıraktığı bütün güzel seslere, hoş sedaya minnet borçluyuz. Onu sevgi ve saygıyla anıyorum. Gittiği yerde de ruhunun çok mutlu olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Uzun yıllar Gönül Akkor'un mali müşavirliğini yapan Günsile Ataman ise "Çok büyük bir sanatçıydı. Ben onun uzun yıllar mali müşavirliğini yaptığım için değerini çok yakından biliyorum. Harika bir insandı. Sadece sanat olarak değil, duayen bir Türk müziği sanatçısı, aynı zamanda da çok güzel gönlü olan çok değerli bir insan. O gönüllerde yer etti. Hem sanat camiasında hem de gönüllerde" diye konuştu.

Gönül Akkor'un naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

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