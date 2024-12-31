Gönül Akkor'un Vefatı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk sanat müziğinin eşsiz yorumcusu, gönüllerde taht kurmuş değerli sanatçımız Gönül Akkor'un vefatını üzüntüyle öğrendik. Bir büyük çınarı daha yitirmiş olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Kendisi, sesi ve zarafetiyle müziğimize unutulmaz izler bırakmıştır. Sanat camiamızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."