Gönül Dağı'nda Türk Bayrağı Açıldı

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Kırşehir'de dağcılar Gönül Dağı'na çıkarak Türk Bayrağı açtı

KIRŞEHİR - Kırşehirli dağcılar, 2025 yılının ilk günlerinde Gönül Dağı zirvesine çıkarak Türk Bayrağı açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, hem sportif faaliyet hem de bilimsel faaliyetler dikkat çekti. Kaman ilçesi Demirli köyünde başlayan etkinlikte; dağcılar, tırmanış için hazırlık yaparken karla kaplı zeminde güneşli ve berrak bir doğa yürüyüşünün keyfini çıkardı. Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksek Okulu öğrenci ve öğretim üyelerinin de yer aldığı yürüyüşte bin 647 metre yükseklikteki Kale Tepe eteklerine ulaşıldı.

Etkinlik esnasında öğretim üyeleri bazı ölçümler de yaptı. 2025 yılının ilk gününde gerçekleştirilen etkinlikle doğa sporlarına olan ilgilinin arttırılması hedefleniyor.