Gonzalez Panama'da Destek Aradı - Son Dakika
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Gonzalez Panama'da Destek Aradı

Gonzalez Panama\'da Destek Aradı

Venezuela muhalefet adayı Gonzalez, Panama'da destek isteyip, seçim sonuçlarını sundu.

09.01.2025 10:49
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Venezuela'da 28 Temmuz 2024'te düzenlenen devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonu adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Panama'yı ziyaret etti.

Latin Amerika turuna çıkan Gonzalez, Arjantin ve Uruguay'ın ardından Panama'da Devlet Başkanı Jose Raul Mulino tarafından başkanlık sarayında kabul edildi.

Gonzalez, buradaki açıklamasında, Latin Amerika ülkelerinden destek talep ederek "Bugün burada olmamın nedeni, bana oy veren cesur halkım adına, bu kutsal görevi yerine getirmemiz için sizlerden eşlik etmenizi rica etmektir. Halkın egemenliği pazarlık konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Panama basınında yer alan habere göre Devlet Başkanı Mulino, Gonzalez'i Venezuela'nın "seçilmiş devlet başkanı" kabul ettiğini ve hükümetinin desteğini sunduğunu belirtti.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez Acha ile de görüşen Gonzalez, Venezuela'daki seçimleri kazandıklarını iddia ettiği tutanakları, Panamalı yetkililere teslim etti.

Gonzalez, devlet başkanı seçimini, ellerindeki tutanaklara göre yüzde 67,05 oranında kazandıklarını, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ise oyların yüzde 30,49'unu aldığını öne sürdü.

Panama ziyareti kapsamında Venezuelalılarla bir araya gelen Gonzalez, "Bu kabusa bir son vereceğiz ve hepimiz vatanımıza sevinçle döneceğiz. En önemlisi, Venezuela'mızı toparlamak ve yeniden inşa etmek için sizin tecrübelerinize güveniyoruz." diye konuştu.

Venezuela hükümeti, daha önce yaptığı açıklamalarda, muhalefetin elindeki tutanakların sahte olduğunu ifade etmişti.

Gonzalez'in Venezuela'ya dönme durumu

Bu arada, 10 Ocak'ta Venezuela'ya giderek devlet başkanlığı yemini edeceğini açıklayan Gonzalez, sürece ilişkin detay vermedi.

Venezuela savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yakalanması karşılığında 100 bin dolar ödül konulan Gonzalez'in nasıl hareket edeceği ise belirsizliğini koruyor.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 7 Ocak'taki açıklamasında, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Gonzalez'in ülkeye ayak basması halinde gözaltına alınacağını duyurmuştu.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Kaynak: AA

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