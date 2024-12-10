Google'dan Yeni Kuantum Çip: Willow - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Google'dan Yeni Kuantum Çip: Willow

Google, Willow adlı kuantum çipi ile süper bilgisayarlardan 10 septilyon yıl sürecek işi 5 dakikada çözdüğünü iddia ediyor.

10.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google, şu anda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl (10 üzeri 25 yıl) sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğünü iddia ettiği yeni bir çipi tanıttı.

BBC'deki habere göre, Google, "Willow" adını verdiği yeni kuantum çipinin önemli "atılımlar" içerdiğini ve "kullanışlı, büyük ölçekli bir kuantum bilgisayara giden yolu açtığını" savunuyor.

Google'ın çipi, parçacık fiziği ilkelerini kullanarak oldukça güçlü yeni bir bilgisayar türü oluşturmaya çalışan kuantum hesaplama olarak bilinen alandaki en son gelişme oldu.

Google, Willow'un, şu anda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğünü iddia ediyor.

Uzmanlar, Willow'un şimdilik büyük ölçüde deneysel bir cihaz olduğunu, yani çok çeşitli gerçek dünya sorunlarını çözebilecek kadar güçlü bir kuantum bilgisayarın hala yıllar ve milyarlarca dolar uzakta olduğunu belirtiyor.

"Willow'un tek bir testteki başarısı abartılmamalı"

Willow'u oluşturan Google'ın kuantum yapay zeka laboratuvarını yöneten Hartmut Neven, yaptığı açıklamada, Willow'un bazı pratik uygulamalarda kullanılacağını belirterek daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Neven, Willow'un performansının "bugüne kadar yapılmış en iyi kuantum işlemci" olduğu anlamına geldiğini öne sürdü.

Ancak İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde Bilgi İşlem Uzmanı Prof. Dr. Alan Woodward, kuantum bilgisayarların bir dizi görevde mevcut "klasik" bilgisayarlardan daha iyi olacağını ancak onların yerini almayacağını söyledi.

Woodward, Willow'un tek bir testteki başarısının öneminin abartılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Elmalarla armutları karşılaştırmamak için dikkatli olmak gerekir." dedi.

Telefonlardan veya dizüstü bilgisayarlardan temelde farklı bir şekilde çalışan kuantum bilgisayarlar, sorunları geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı çözmek için kuantum mekaniğinden yararlanıyor.

Kuantum bilgisayarların ileride bu yeteneklerini, yeni ilaçlar oluşturmak gibi karmaşık süreçleri büyük ölçüde hızlandırmak için kullanabileceği umuluyor.

Ayrıca, örneğin hassas verileri korumak için kullanılan bazı şifreleme türlerini kırmak gibi kötü amaçlarla kullanılabileceğine dair korkular da bulunuyor.

Şubat 2024'te Apple, iMessage sohbetlerini koruyan şifrelemenin gelecekteki güçlü kuantum bilgisayarlar tarafından okunmasını engellemek için "kuantum geçirmez" hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Bilgisayar, Teknoloji, Eğitim, Google, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google'dan Yeni Kuantum Çip: Willow - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:26 TÜİK Başkanı’nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası Parayı alırken suçüstü yakalandı TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Google'dan Yeni Kuantum Çip: Willow - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.