Google'ın Gemini Uygulaması 400 Milyon Aktif Kullanıcıya Ulaştı

SAN FRANCİSCO, 21 Mayıs (Xinhua) -- Google CEO'su Sundar Pichai, şirketin yapay zeka uygulaması Gemini'nin aylık 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Salı günü Google I/O 2025 etkinliği öncesinde düzenlenen basın toplantısında söz konusu açıklamayı yapan Pichai, Google'ın yapay zeka görüntülemelerinin de her ay 1,5 milyardan fazla kullanıcıya ulaştığını belirtti.

Şirket ayrıca Arama bölümüne yapay zekayla desteklenen sohbet odaklı deneyimleri daha fazla entegre edeceğini ve bu sayede daha fazla kullanıcıyı yapay zeka moduyla buluşturmayı hedeflediğini duyurdu.

Google'ın Gemini uygulaması, yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'nin sohbet botlarından ChatGPT'ye karşı en doğrudan rakibi konumunda. Google'ın devam eden rekabet soruşturması kapsamında mahkemeye sunduğu belgelerde, Gemini'nin mart ayındaki aylık aktif kullanıcı sayısının 350 milyon olduğu, ChatGPT'nin ise aynı dönemde yaklaşık 600 milyon kullanıcıya sahip olduğu belirtilmişti.