Google Maps\'te Türkiye\'nin \'en\'leri

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GOOGLE Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri, parklarını belirlediği listesinde, Türkiye'den 60 antik eser, müze ve park bulunuyor.

Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Listede; Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ

Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı;

1- Galata Kulesi-İstanbul

2- Anıtkabir-Ankara

3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul

4- Pamukkale- Denizli

5- Taksim Meydanı-İstanbul

6- Manavgat Şelalesi-Antalya

7- Side Antik Şehri-Antalya

8- Side Apollon Tapınağı-Antalya

9- Bursa Koza Han

10- Düden Şelalesi-Antalya

11- Pierre Loti Tepesi-İstanbul

12- Efes Antik Kenti-İzmir

13- Çanakkale Şehitler Abidesi

14- Kemeraltı Çarşısı-İzmir

15- Tarihi Asansör-İzmir

16- İnkaya Çınar Ağacı-Bursa

17- Beyazıt Meydanı-İstanbul

18- Eski Foça Sahili-İzmir

19- Damlataş Mağarası-Antalya

20- Tophane Saat Kulesi-Bursa

GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARAŞTIRILAN PARK

En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor. Liste şöyle;

1- Gülhane Parkı-İstanbul

2- Emirgan Koruluğu-İstanbul

3- Güvenpark-Ankara

4- Saklıkent-Antalya

5- Yıldız Parkı-İstanbul

6- Meydan Parkı-Trabzon

7- Aşağı Düden Şelalesi-Antalya

8- Gençlik Parkı-Ankara

9- Kordon-İzmir

10- Kelebek Parkı-Konya

11- Uludağ Milli Parkı-Bursa

12- Kuğulu Park-Ankara

13- Bahçeşehir Gölü-İstanbul

14- Caddebostan Sahili-İstanbul

15- Kültürpark-Fuar-İzmir

16- Karaalioğlu Parkı-Antalya

17- Kültür Parkı-Bursa

18- Sahil Parkları Maltepe-İstanbul

19- Kyoto-Japon Parkı-Konya

20- Beylikdüzü Vadisi-İstanbul

TOPKAPI SARAYI İLK SIRADA

En çok aranan müze ve ören yerlerinde Topkapı Sarayı'nın ilk sırada olduğu liste şöyle;

1- Topkapı Sarayı-İstanbul

2- Mevlana Müzesi-Konya

3- Miniaturtürk-İstanbul

4- Rahmi Koç Müzesi-İstanbul

5- Göbeklitepe-Şanlıurfa

6- Zeugma Mozaik Müzesi-Gaziantep

7- Göreme Açık Hava Müzesi-Nevşehir

8- İstanbul Arkeoloji Müzesi-İstanbul

9- Efes Arkeoloji Müzesi-İzmir

10- Beylerbeyi Sarayı-İstanbul

11- Harbiye Şelalesi-Hatay

12- Kaymaklı Yeraltı Şehri-Nevşehir

13- Ulucanlar Cezaevi-Ankara

14- Atatürk Evi-Trabzon

15- 1453 Tarih Müzesi-İstanbul

16- Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Ankara

17- Antalya Arkeoloji Müzesi-Antalya

18- Altınköy Açık Hava Müzesi-Ankara

19- Hierapolis Antik Şehri-Pamukkale-Denizli

20- Bandırma Vapuru-Samsun

'ÖNEMLİ BİR VERİ'

Söz konusu listeye ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, buna göre araştırmacıların çoğu kez ya aradığı yeri ziyaret edebilmek ya bilgi toplamak ya da sanal bir ziyaret için incelediklerini söyledi. Yavuz, ayda 2 milyar kişinin kullandığı Google Maps'te oluşan verilerin, ülkelerin dünya genelindeki popülaritesini göstermesi açısından önemli bir veri olduğunu söyledi.

'KORUMAK VE YAŞATMAK GÖREVİMİZ'

Özellikle turizm dünyasında birtakım ezberleri bozarak, yeni bakış açılarına kavuşmayı sağlayabilecek datalar bulunduğuna dikkati çeken Yavuz, "Mesela hiç farkına varmadığımız değerlerimiz dünyanın ilgisini çekerken, çok önemsediğimiz yerler de başkalarının ilgi alanına pek girmiyor. Türkiye dünyada en çok aranılıp, araştırılan ülkeler içerisinde. Buna dair önemli yerler, parklar ve müzeleri kapsayan 3 farklı liste mevcut. Bana bu listeleri yap deselerdi, sanırım çok farklı sonuçlar çıkardı ortaya. Ancak merak edilen, incelenen, araştırılan neyse, doğru olan odur. 60 önemli değerimizin olduğu bu listeler ülke olarak kültürel ve doğal zenginliğimizin göstergesi. Korumak ve yaşatmak görevimiz" dedi.