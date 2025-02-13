Google ve Polonya'dan Yapay Zeka Anlaşması

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Amerikan teknoloji şirketi Google ile Polonya'nın, enerji ve siber güvenlik başta olmak üzere ülkede yapay zekanın kullanım alanlarını yaygınlaştırmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile başkent Varşova'daki Google Girişim Kampüsü'nde bir araya geldi.

Pichai ile Tusk, imzalanan mutabakat zaptıyla, yapay zekanın enerji ve siber güvenlik gibi sektörlerdeki kullanımını yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Polonya'nın, 2 binden fazla çalışanıyla Google'ın en büyük mühendislik merkezlerinden olduğunu vurgulayan Pichai, gelecek 5 yılda ülkedeki eğitim programlarını genişletmek ve genç Polonyalıların dijital becerilerini artırmak için 5 milyon dolar tahsis edeceklerini duyurdu.

Pichai, bu programla yaklaşık 1 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Polonya Başbakanı Tusk da bu anlaşmanın, ülkesinin güvenliğini artıracağını ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Tusk, Google'a Polonya'da bürokrasiyi azaltma ve işletmelere daha fazla büyüme alanı sağlama çabalarına destek olma çağrısı yaptı.