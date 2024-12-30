Gördes\'te Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

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Manisa'nın Gördes ilçesinde 26 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Güneşli Mahallesi'nde B.G'ye ait ikamete baskın düzenledi.

Yapılan aramada, 26 bin 60 makaron ve 14 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.