Görele\'de Sünnet Şöleni Düzenlendi

Görele Belediyesince 17 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak doğumdan itibaren her alanda vatandaşın hizmetinde olduklarını söyledi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Sünnet şölenine siyasi parti temsilcileri ile çocukların aileleri katıldı.