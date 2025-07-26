Görele'de Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Görele'de Sünnet Şöleni Düzenlendi

Görele\'de Sünnet Şöleni Düzenlendi
26.07.2025 12:34
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17 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi, hediyeler verildi ve aileler katıldı.

Görele Belediyesince 17 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak doğumdan itibaren her alanda vatandaşın hizmetinde olduklarını söyledi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Sünnet şölenine siyasi parti temsilcileri ile çocukların aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Görele'de Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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