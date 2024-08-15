Görenleri hayrete düşürdü: Keban Barajı'nın dibinde kanepe bulundu

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Görenleri hayrete düşürdü: Keban Barajı'nın dibinde kanepe buldular

ELAZIĞ - Keban Baraj Gölündeki kirlilik, dalgıçlar tarafından su altı kamerası ile görüntülendi. Baraj suyunun altında 3 kişilik kanepenin olması ise görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölünün kirliliği su altı kamerası ile görüntülendi. Bir grup doğasever, eğitimci kurbağa adam Nizam Kaya öncülüğünde Keban Baraj Gölüne dalarak, su hayatı ve popülasyonları konusunda incelemelerde bulundu. Çekilen görüntülerde 3 kişilik kanepenin olması ise hayrete düşürdü.

Öte yandan, baraj sahasında bulunan balık ölümlerinin de fazla olduğu bildirildi.