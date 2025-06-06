Görme Engelli Bıçak Bileyici - Son Dakika
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Görme Engelli Bıçak Bileyici

06.06.2025 22:21
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İzmir'de görme engelli Zekeriya Yüce, 25 yıldır bıçak bileme işiyle başarıyla uğraşıyor.

Görme engeline rağmen 25 yıldır bıçak biliyor

İZMİR - İzmir'de yaklaşık 25 yıldır bıçak bileme işini yapan doğuştan görme engelli Zekeriya Yüce, azimli ve enerjik kişiliği ile dikkat çekiyor. Bıçakları elleriyle hissederek bilediğini söyleyen Yüce, "Müşteri bıçak biletmeye dükkana geldiğinde 'Ustan yok mu?' diyorlardı, ben de 'Bileyici benim' diyordum; tabii tereddüt ediyorlar ama zar zor olsa da bıçağı bırakıyorlardı" dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Zekeriya Yüce, yaklaşık 25 yıldır Çay Mahallesi'nde Sancak Camii'nin altında bulunan dükkanında bıçak bileme işiyle uğraşıyor. Sağ gözü doğuştan görmeyen, sol gözünde de yüzde 50'lik görme kabiliyeti olan Yüce, bıçak bileme mesleğine küçük yaşlardayken dayısının yanında öğrenmeye başladı. Mesleğinde piştikten sonra 17 yaşında kendi işyerini açan Yüce, ilk zamanlarında günü siftahsız kapatsa da şimdilerde siparişlere yetişemiyor. Özellikle Kurban Bayramı önce işlerinin yoğunlaştığını söyleyen Yüce, "Rahmetli babam inşaat ustasıydı, Çiğli'de rahmetli dayımın dükkanı vardı, ilk orada başladım 12-13 yaşlarında ve bu dükkanı 17 yaşındayken açtım. İlk açtığım senelerde, müşteri bir bıçak biletmeye dükkana geldiğinde "Usta yok mu?" diyorlardı, ben de "Bileyici benim." diyordum; tabii tereddüt ediyorlar ama zar zor da olsa bıçağı bırakıyorlardı. Sonra biledikten sonra bir dahaki yıl bir müşteri, on müşteri getiriyordu. Dükkanımda bir de yaşlı bir amcamız vardı, o göz kulak olurdu bize. Onun kontrolünde biliyordum, o da eski bıçakçılardandı, sayesinde millet güvenerek bıçak getirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Her geçen gün müşterileri arttı

Şimdilerde siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini ifade eden Yüce, "Bıçakların ağzını görmeden bileme yapıyorum. Ellerimle hissederek biliyorum ve yaklaşık 25 yılda hiçbir şikayetle karşılaşmadık, gün geçtikçe işlerimiz arttı; millet memnun ki bize geliyor. Çok zorluklar çektim; ilk açtığım yıllarda bir iki müşteriyle dükkanı kapatıyorduk ama şimdi Allah'a şükür sabahlıyoruz. Bir iki arkadaşımız da geliyor, elemanlarımız var, yardımcı oluyorlar sağ olsunlar, bu şekilde devam ediyoruz. Biz bütün bıçaklara aynı özeni gösteriyoruz. Yoğunluktan çapanı almadığımız, ya da müşteriyi bıçağını almadan gönderdiğimiz oluyor; yoğunluktan dolayı bir gün sonra veriyoruz, müşteri de bırakamıyor. O yüzden erken, bayramdan bir hafta, on gün önceden getirmesi iyi olur" diye ekledi.

Bıçak almaya gelen müşteri Cem Kavut ise "Aşağı yukarı tahminen 10 yıldır en az bu dükkana geliyorum. Hem bıçak alıyorum hem bıçak biletiyorum. İşçiliğinden çok memnun kaldığım için herkese de tavsiye ederim. Bu tarz işletmeler yaşasın istiyorum. Toplumsal hayatımızda çok önemli yerleri var. Maalesef gittikçe azalıyorlar. Umarım uzun yıllar gelmeye devam ederim. O da çalışmaya devam eder" diye söyledi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

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