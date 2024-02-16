Görme engelli genç televizyon programlarıyla engellilere ışık tutuyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 28 yaşındaki görme engelli Gökhan Bızıkçı, yaptığı televizyon programlarıyla engellilerin hayatına ışık tutmaya çalışıyor.
Halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen retinitis pigmentosa hastalığı nedeniyle ilkokul üçüncü sınıftan sonra görme yeteneği yüzde 1'e kadar düşen Bızıkçı'nın gazeteci olma hayali, yaklaşık bir yıl önce uydudan yayın yapan bir televizyon kanalına yaptığı iş başvurusunun kabul edilmesiyle gerçeğe dönüştü.
Deneme yayınlarının ardından her hafta pazartesi "Bizi Engelsiz Sayın" programını sunmaya başlayan Bızıkçı, engellilerin hakları, hayatını kolaylaştıran teknolojiler ve başarı hikayelerini ele alıyor.
Engellilerin sesi olmak istiyor
Sarı basın kartını Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'dan alan Bızıkçı, AA muhabirine, yanından hiç ayırmadığı beyaz bastonun, hayatını kolaylaştırdığını söyledi.
Üniversite eğitimine devam ederken bilgisayar üzerine çift sertifika aldığını aktaran Bızıkçı, "Gazeteciliğe ilgim hep vardı. İşe bilgisayarda haber yazarak başladım. Görme engelli olarak tüm bilgileri haberlerden alıyorum. Ben de insanları bilgilendirmek için gazeteciliği seçtim. Engelli bireyleri temsil etmek istiyorum. Daha önceki iş başvurularım, engelli olduğum için kabul edilmedi." diye konuştu.
Televizyon kanalında herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Bızıkçı, elinden gelenin en iyisini yaparak, sektörde ilerlemek istediğini kaydetti.
"Biz onun bu motivasyonundan, bu enerjisinden faydalanıyoruz"
Televizyonun Haber Müdürü Kadir Kaplan da yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştıkları Bızıkçı ile güzel işlere imza attıklarını dile getirdi.
Bızıkçı'nın işini çok severek yaptığını vurgulayan Kaplan, "Gökhan özellikle gazete biriminin çok işine yarıyor. Arkadaşımız programları deşifre ediyor. Hem haberler, hem de sunduğu program konusunda çok hevesli. Biz onun bu motivasyonundan, bu enerjisinden faydalanıyoruz. Haber merkezinin enerji kaynağı." diye konuştu.
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