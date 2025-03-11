Görme Engelli Hafızın Başarı Hikayesi

Hafızlığı kendisi gibi görme engelli hocasından öğrendi

Görme engelli genç hafız Muhammed Yiğit Karaokur: "Hocam vardı, görme engelliydi onun sayesinde ve aynı zamanda dinleyerek hafızlığı öğrendim"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kendisi gibi görme engelli hocasından hafızlığı öğrenen Muhammed Yiğit Karaokur, 'Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada bölge birincisi Türkiye 4.'üncü olurken, Ramazan ayında da mukabele geleneğini sürdürüyor.

11 ayın sultanı Ramazan ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da dolu dolu geçiyor. İbadetlerini yapan vatandaşlar vakit namazları öncesi camilere akın ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ediyor.Merkez Dulkadiroğlu İlçesinde yaşayan Bahçelievler Camii'nde de mukabele geleneğini sürdüren 18 yaşındaki görme engelli hafız Muhammed Yiğit Karaokur ise görenlerin ilgisini çekiyor. Kendisi gibi görme engelli hocasından hafızlığı öğrenen Karaokur, daha önce 'Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada Türkiye 4.'üncü olurken, bu sene ise bölge birincisi seçildi.

Kur'an kursuna gitmeden kendisi gibi görme engelli hocasından eğitim aldığını anlatan hafız Muhammed Yiğit Karaokur, "Onun sayesinde ve dinleyerek hafızlığımı yaptım. Hafızlık sabır işidir. Elhamdülillah çabalayanlar hafızlığı en güzel şekilde tamamlayabilirler. Ben 4 yılda tamamladım"dedi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye 4'üncüsü, bu yıl da bölge birincisi olduğuna değinen Karaokur, önceki yıl başladığı, bu yıl da devam ettirdiği mukabele geleneğini sürdürdüğü sözlerine ekledi.

Hafız Fatih Güllü ise, "Bizde diğer hafızlar öğle namazından önce gelip burada abiler ve kardeşlerimizle mukabelemizi okuyoruz. Böylelikle Ramazan ayını idrak etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.