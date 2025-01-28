Görme Engelli Mahmut Tezcan'ın Bambu Sepet Sanatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görme Engelli Mahmut Tezcan'ın Bambu Sepet Sanatı

Görme Engelli Mahmut Tezcan\'ın Bambu Sepet Sanatı

79 yaşındaki Mahmut Tezcan, yıllar önce Lübnan'da öğrendiği bambu sepet yapımını 49 yıldır sürdürüyor. Geçirdiği hastalık nedeniyle görme yetisini kaybeden Tezcan, engellilerin de üretken olabileceklerine dair güçlü bir örnek sergiliyor.

28.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'den taşındıkları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bambu ağacından sepet yapmasını öğrenen Mahmut Tezcan (79), tekrar döndüğü Türkiye'de el becerisinden vazgeçmedi. Zamanla el becerisini geliştirerek sanata dönüştüren Tezcan, 49 yıldır bambu ağacından sepet yapıp satıyor. Tezcan, "İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapılabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım" dedi.

Artuklu ilçesinde yaşayan, 25 yaşında geçirdiği hastalık sonucu görme yetisini kaybeden Mahmut Tezcan, 1971'de ailesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yerleşti. Burada görme engellilerin gittiği bir okulda bambu ağacından sepet yapmayı öğrenen Tezcan, 1976 yılında tekrar memleketi Mardin'e döndü. Zamanla el becerisini geliştirerek sanata dönüştüren Tezcan, 49 yıldır bambu ağacından sepet yapıp satıyor.

'TAKDİR EDİLİYORUM'

Çevresindekilerin de kendisini takdir ettiğini belirten Tezcan, "Beyrut'ta körler okulu vardı. O okulda bambudan sepet yapmayı öğrendim. Önce kendim için yaptım, sonra yaptıklarımı satmaya başladım. O zamanlar görme yetimin yüzde 90'ını kaybetmiştim ama ellerimle çalışmayı öğrenmiştim. Bu iş görme engelliler için çok uygun bir işti. Beni üretken kılan bir beceri kazandım. Bu işi Mardin'de yapan yoktu. Malzemesi olan bambu da bulunmuyordu. Yine de vazgeçmedim. İnsanlar yaptığım sepetleri çok beğendi. Genelde akraba ve dostlara dağıtıyorum. Bazen de küçük çaplı satışlar yapıyorum. Takdir ediliyorum. Çünkü bu iş hem zor hem de sabır gerektiriyor" dedi.

'MALZEMESİ YOK, SİNGAPUR'DAN GELİYOR'

Tezcan, "Evde oturmak çözüm değil. Boş durmayın, çalışın, üretin. Bir engelli bunu çok rahat yapabilir. Şu an bile yapmaya devam ediyorum. Bazılarını satıyorum, bazılarını dağıtıyorum. Bazıları da 'Çok pahalı' diyorlar ama malzemesi burada yok. Singapur'dan geliyor, malzemesi pahalıdır. Pahalı bulunduğu için millet fazla almıyor ama alanlar da oluyor. Bambu ağacından yapılan bir malzemedir. Sadece sepet değil, bu ağaç malzemesinden çok şey yapılıyor. Beyrut'ta koltuk ve sehpa da yapıyorduk, istenilen malzemeyi yapıyorduk. Görme engelli olmak, hiçbir şey yapamayacağınız anlamına gelmez. Kendine güvenen, çalışan her engelli bir şeyler başarabilir. Dolayısıyla bizim durumumuzda olan insanlar asla boş durmamalı. Engelliyim diye oturup kalamazsınız. Çalışın, uğraşın. Herkes bir şey yapabilir. Sabır ve azimle çok şey başarabilirsiniz. Şu halimle bile sepet yapıyorum ve satıyorum. Yeter ki engelli birey kendine güvensin. İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapılabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mahmut Tezcan, Kültür Sanat, Güncel, Lübnan, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engelli Mahmut Tezcan'ın Bambu Sepet Sanatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:35:40. #1.12#
SON DAKİKA: Görme Engelli Mahmut Tezcan'ın Bambu Sepet Sanatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.