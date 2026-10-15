Görme engelli öğretmen Abdülkadir Gürbüz, mezun olduğu okulda 3 yıldır ders veriyor - Son Dakika
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Görme engelli öğretmen Abdülkadir Gürbüz, mezun olduğu okulda 3 yıldır ders veriyor

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Görme engelli öğretmen Abdülkadir Gürbüz, mezun olduğu okulda 3 yıldır ders veriyor
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Aksaray'da yüzde 62 görme engelli Abdülkadir Gürbüz, EKPSS'de Türkiye 27'ncisi, 2013'te mezun olduğu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'na 3 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Gürbüz, okulda görme engelli kütüphane görevlisi Ahmet Karacaer ile birlikte çalışıyor.

AKSARAY'da yüzde 62 görme engelli Abdülkadir Gürbüz (26), 2013 yılında mezun olduğu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Okula 3 yıl önce atandığını belirten Gürbüz, "Tekrardan bu okulda görev yapmak, benim için çok büyük bir gurur verici. Öğrenci olarak koştuğum koridorlarda ve bu bahçede, öğretmen olarak yürüyebilmek tarif edilmesi zor ve o kadar da güzel bir duygu" dedi.

Doğuştan görme engeli Abdülkadir Gürbüz, ilk, orta ve lise eğitiminden sonra Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nü kazandı. 3 yıl önce mezun olan Gürbüz, girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda aldığı puanla Türkiye 27'ncisi oldu. Gürbüz, o yıl, 2013 yılında mezun olduğu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'na öğretmen olarak atandı.

'İLK TERCİHİM OKULUM OLDU'

Mezun olduğu okulda öğretmenlik mesleğini sürdüren Gürbüz, şunları söyledi:

"Tekrardan bu okulda görev yapmak benim için çok büyük bir gurur verici. Öğrenci olarak koştuğum koridorlarda ve bu bahçede, öğretmen olarak yürüyebilmek tarif edilmesi zor ve o kadar da güzel bir duygu. Aksaray Üniversitesini bölüm 3'üncüsü olarak bitirdim. EKPSS'de ise beden eğitimi öğretmenleri arasında Türkiye 27'ncisi oldum ve ilk tercihimi mezun olduğum bu okuluma yapmıştım. Allah nasip etti buraya atandım. Okula gelip eski öğretmenlerime kendimi tanıttım. Onlar da hatırlayıp çok mutlu oldular. 5-6 öğretmenim hala görev yapıyor. Onlarla eski anıları konuşuyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyum."

Görme engelinin kendisine hiçbir zaman engel olmadığını ifade eden Gürbüz, "Bu benim için bir engel değil. Ben kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Hayallerime engel koymuyorum. Bu benim için daha önemli" dedi.

Görme engelli arkadaşı Ahmet Karacaer'in de okulun kütüphanesinde memur olarak çalıştığını belirten Gürbüz, "Ahmet Karacaer, okulumuzun kütüphane görevlisidir. Okulumuzda sevilen birisidir. Etrafına ışık saçıyor. Görme engelli birisi, ama hiç bu engelinin arkasına sığınmadı. Ahmet ile aynı binada oturuyoruz ve komşuyuz. Bana 'Abdülkadir, üniversiteyi bitir, hemen atan ve aynı okulda çalışalım' diye sürekli söylüyordu. Demek ki içine doğmuş. Nasip oldu, 3 yıldır beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

'BERABER ÇALIŞMAK NASİP OLDU'

Yüzde 90 görme engelli kütüphane görevlisi Ahmet Karacaer ise "Abdülkadir Gürbüz'ün okulumuza gelmesi sonrası benim üzerimdeki yük, bir kat daha azalmış oldu. Abdülkadir'in öğretmen olarak atandığını ilk duyduğumda çok sevinmiştim. Okulumuzun eski öğrencisi olduğundan, ben de kendisine 'İnşallah bizim okulda göreve başlarsın' demiştim. Hatta ilk müjdesini dosyası gelince ben telefon açıp 'Bizim okula tayinin çıktı' diyerek verdim. Beraber çalışmak da nasip oldu" dedi.

Kaynak: DHA
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